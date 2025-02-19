С 1 марта цены на 100 популярных лекарств снизят на 30%

С 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее популярных лекарств в Украине снизятся на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства. В рамках инициативы подписанты согласились уменьшить отпускные цены на 100 востребованных препаратов.



Документ также предусматривает меры для дальнейшей стабилизации цен и остается открытым для присоединения других участников рынка.

В перечень вошли лекарства, которые чаще всего покупают украинцы:

20 позиций — «Дарница»,

17 позиций — «Фармак»,

22 позиции — Киевский витаминный завод,

5 позиций — «Кусум Фарм»,

6 позиций — «Юрия-Фарм»,

8 позиций — корпорация «Артериум»,

2 позиции — фармацевтическая фабрика «Виола»,

3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод,

10 позиций — «ИнтерХим».

Среди них препараты от кашля и простуды, антигистаминные, противовоспалительные, противоревматические средства, витамины, лекарства от гипертонии, язвы, седативные препараты, глазные капли, назальные спреи и другие.



С полным списком можно ознакомиться по ссылке.