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С 1 марта цены на 100 популярных лекарств снизят на 30%

19 февраля 2025, 14:47

С 1 марта цены на 100 популярных лекарств снизят на 30%

С 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее популярных лекарств в Украине снизятся на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства. В рамках инициативы подписанты согласились уменьшить отпускные цены на 100 востребованных препаратов.

Документ также предусматривает меры для дальнейшей стабилизации цен и остается открытым для присоединения других участников рынка.

В перечень вошли лекарства, которые чаще всего покупают украинцы:

  • 20 позиций — «Дарница»,
  • 17 позиций — «Фармак»,
  • 22 позиции — Киевский витаминный завод,
  • 5 позиций — «Кусум Фарм»,
  • 6 позиций — «Юрия-Фарм»,
  • 8 позиций — корпорация «Артериум»,
  • 2 позиции — фармацевтическая фабрика «Виола»,
  • 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод,
  • 10 позиций — «ИнтерХим».

Среди них препараты от кашля и простуды, антигистаминные, противовоспалительные, противоревматические средства, витамины, лекарства от гипертонии, язвы, седативные препараты, глазные капли, назальные спреи и другие.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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