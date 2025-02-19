С 1 марта цены на 100 популярных лекарств снизят на 30%

С 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее популярных лекарств в Украине снизятся на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства. В рамках инициативы подписанты согласились уменьшить отпускные цены на 100 востребованных препаратов.
Документ также предусматривает меры для дальнейшей стабилизации цен и остается открытым для присоединения других участников рынка.
В перечень вошли лекарства, которые чаще всего покупают украинцы:
Среди них препараты от кашля и простуды, антигистаминные, противовоспалительные, противоревматические средства, витамины, лекарства от гипертонии, язвы, седативные препараты, глазные капли, назальные спреи и другие.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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