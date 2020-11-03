Суд в Италии оправдал нацгвардейца Виталия Маркива

Апелляционный суд в итальянском Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.



Она отметила, что Маркив «возвращается с нами на Родину».





Нацгвардеец Виталий Маркив, имеющий гражданства Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.



12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству Роккелли.



Предполагалось, что Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено.



В ходатайстве защита просила окончательно и безоговорочно оправдать Маркива из-за отсутствия доказательств его причастности к гибели журналиста.



Глава МВД Украины Арсен Аваков говорил, что у украинской стороны есть доказательства невиновности Маркива.