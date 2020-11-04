Коронавирусом в ВСУ заразились еще 167 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявлено 167 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них 22 человека госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 4 ноября коронавирусом в ВСУ болеет 1 851 человек. С начала пандемии выздоровели 4 342 человека, летальных случаев — 17.



На изоляции находится 354 человека.

За минувшие сутки, 3 ноября, в Украине выявлено 9524 заболевших коронавирусом, что стало очередным рекордом за время пандемии. За все время пандемии подтверждено 420 617 случаев COVID-19 (176 404 человека выздоровели, 7731 — умер).