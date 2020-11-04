Посол Германии видит позитив в отмене торговой блокады на Донбассе

Отмена торговой блокады на Донбассе будет позитивным шагом для властей Украины в «борьбе за сердца и мысли людей», живущих на оккупированных территориях. Такое мнение высказала посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью «Интерфакс-Украина».



Она отметила, что понимает, почему правительство Украины в свое время запретило торговлю с оккупированными территориями. «Я понимаю это, потому что знаю, сколько людей погибли, защищая Украину. Нельзя решать что-то без мысли о тех, кто потерял родственников», — сказала Фельдхузен.



Вместе с тем она заметила, что торговля могла бы сформировать больше контактов с жителями неподконтрольной территории.



«Но долгосрочно лучше, наверное, бороться за сердца и мнения людей, которые живут на оккупированных территориях, а это лучше воплотить, если есть больше контактов, в том числе через торговлю, пересечение линии разграничения. Сейчас этого почти совсем не существует. По моему мнению, это даже является причиной, почему вообще многие вещи так медленно продвигаются», — подчеркнула немецкий посол.



Также Фельдхузен прокомментировала инициативу президента Владимира Зеленского о возможности создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на подконтрольной Украине части Донбасса.



«В понедельник я имела одну встречу, и стало более ясно, что это будет не одна большая зона, а кластеры разных отраслей экономики из-за имеющихся там условий. Также мне сказали еще одну интересную вещь относительно человеческих контактов: что люди, которые живут на неподконтрольных территориях, были бы готовы работать в компаниях, которые откроют бизнес в свободной экономической зоне, если они расположены достаточно близко. То есть люди не хотят ехать в Харьков или Киев, но в Краматорске, Бахмуте или Мариуполе они готовы работать. Как по мне, идея что-то сделать, чтобы и люди с неподконтрольных территорий имели там рабочие места, хорошая», — сказала дипломат.



Вместе с тем она указала, что создание СЭЗ зависит от режима прекращения огня.



«Эта свободная экономическая зона или кластеры со специальными условиями для бизнеса станут возможными только если режим тишины продолжается и является устойчивым, надежным. В противном случае бизнес туда не придет», — подчеркнула посол Германии.