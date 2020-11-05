Критика «ДНР» обошлась донецкому блогеру штрафом и 9 месяцами в СИЗО

Донецкий блогер, сторонник сепаратистов Александр Болотин заплатит 20 тысяч рублей штрафа за публичную критику отдельных представителей оккупационной администрации при группировке «ДНР». Об освобождении Болотина из СИЗО, где он провел 9 месяцев, сообщил пророссийский блогер, дончанин Роман Манекин.



«Сегодня Куйбышевский межрайонный суд Донецка приговорил Александра Болотина к штрафу в 20 000 рублей. Плюс девять месяцев за решеткой на стадии досудебного и судебного следствия. Сегодня в 16:00 Александр покинет камеру на нижних этажах Донецкого СИЗО», — написал он в Telegram.



По информации Манекина, «ДНР» закрыла «уголовное производство» в отношении Болотина, однако окончательное решение будет за «апелляционным судом».

Блогера и члена «общественной палаты ДНР» Болотина задержали в январе за «публичное разжигание ненависти и вражды». Этому предшествовали обвинения Болотина в адрес «мэра» Макеевки Сергея Голощапова в том, что дети в местных школах не обеспечены питанием.



Кроме этого, Болотин призывал главу группировки «ДНР» Дениса Пушилина уволить руководителя «Общественной палаты» Александра Кофмана, обвинив последнего в давлении.



Также у него возник конфликт с представителями «министерства информации ДНР», которые утверждают, что проблем с питанием в макеевских школах нет. Накануне Болотин сообщал об угрозах в свой адрес со стороны работников «Мининформа ДНР».



В марте 2019 года Болотин заявил, что на него напали люди в камуфляже и забрали телефон.