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Критика «ДНР» обошлась донецкому блогеру штрафом и 9 месяцами в СИЗО

05 ноября 2020, 13:49

Критика «ДНР» обошлась донецкому блогеру штрафом и 9 месяцами в СИЗО

Донецкий блогер, сторонник сепаратистов Александр Болотин заплатит 20 тысяч рублей штрафа за публичную критику отдельных представителей оккупационной администрации при группировке «ДНР». Об освобождении Болотина из СИЗО, где он провел 9 месяцев, сообщил пророссийский блогер, дончанин Роман Манекин.

«Сегодня Куйбышевский межрайонный суд Донецка приговорил Александра Болотина к штрафу в 20 000 рублей. Плюс девять месяцев за решеткой на стадии досудебного и судебного следствия. Сегодня в 16:00 Александр покинет камеру на нижних этажах Донецкого СИЗО», — написал он в Telegram.

По информации Манекина, «ДНР» закрыла «уголовное производство» в отношении Болотина, однако окончательное решение будет за «апелляционным судом».

Блогера и члена «общественной палаты ДНР» Болотина задержали в январе за «публичное разжигание ненависти и вражды». Этому предшествовали обвинения Болотина в адрес «мэра» Макеевки Сергея Голощапова в том, что дети в местных школах не обеспечены питанием.

Кроме этого, Болотин призывал главу группировки «ДНР» Дениса Пушилина уволить руководителя «Общественной палаты» Александра Кофмана, обвинив последнего в давлении.

Также у него возник конфликт с представителями «министерства информации ДНР», которые утверждают, что проблем с питанием в макеевских школах нет. Накануне Болотин сообщал об угрозах в свой адрес со стороны работников «Мининформа ДНР».

В марте 2019 года Болотин заявил, что на него напали люди в камуфляже и забрали телефон.

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Донецк
Организации
ДНР

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