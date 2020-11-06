Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза. Глава МОЗ заявил, что дефицита в аптеках нет

Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, выступая в Верховной Раде.



При этом Степанов отрицает, что сейчас существует дефицит антибиотиков в аптеках страны.



«Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями — они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи», — сказал он.



Также министр призвал не заниматься самолечением.



«Мы проводили совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. От этой отрасли была большая просьба обратиться к населению, чтобы не занимались самолечением», — рассказал Степанов.



Ранее глава Минздрава опроверг намерение ввести в Украине «черные зоны» карантина из-за распространения коронавируса.