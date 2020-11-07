В Луганской области мужчина пытался взорвать банкомат

В Северодонецке полицейские задержали мужчину, который, с помощью газового баллона и электрошокера, пытался взорвать банкомат. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области.



Происшествие случилось около 5 утра, сработала сигнализация банкомата, расположенного на фасаде торгового центра на проспекте Гвардейском.



Правоохранители задержали мужчину, который пытался взорвать банкомат и завладеть деньгами.



Следователи изъяли у мужчины вещественные доказательства (газовый баллон, защитные очки, электрошокер и т. д.). Установлено, что в отношении этого человека летом этого года следователи уже направляли в суд обвинительный акт по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас задержанного обвиняют в нарушении части 5 статьи 185 («Покушение на кражу») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.