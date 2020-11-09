Коронавирус: ситуация с заболеваемостью в Донецкой и Луганской областях

За минувшие сутки в Донецкой области выявлено 283 заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



Также указано, что за отчетный период 4 человека умерли, а 88 выздоровели.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Днетчины COVID-19 подтвержден у 14 190 человек. Из них 181 человек умер, а 4700 выздоровели.



В Луганской области за сутки выявлено 89 новых заболевших, а также двое умерших.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 4539 заболевших коронавирусом. Из них 2201 человек выздоровел, а 109 умерли.

За минувшие сутки, 8 ноября, в Украине выявлено 8687 заболевших коронавирусом. Также за этот период 2277 человек выздоровели, а 115 умерли.