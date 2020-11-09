Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►

Лечение коронавируса в Украине предоставляется бесплатно. Короткую памятку, о том, что это значит, подготовили журналисты «Новостей Донбасса».



Если человек обнаружил у себя симптомы коронавируса, нужно позвонить по номеру «103», после чего должны направить мобильную бригаду для взятия анализов, даже если у пациента не заключен договор с семейным врачом. Вся эта процедура и есть первый пункт бесплатных услуг по лечению коронавируса - от выезда медиков до тестирования на COVID-19.



Но также человек может пройти платный тест в частной клинике или лаборатории без вызова бригады скорой помощи. Так как лечиться от коронавируса в частной клинике нельзя, решение о самоизоляции или стационарном лечении уже принимают врачи государственной больницы, куда обязаны перенаправить пациента из частной клиники после подтверждения теста на COVID-19.

Если человеку необходимо стационарное лечение, вступают в силу следующие бесплатные услуги от государства, среди которых анализы, лекарства, консультации с врачами других специальностей, обезболивание, кислородная поддержка, при необходимости искусственная вентиляция легких и мембранная оксигенация, то есть насыщение крови кислородом.