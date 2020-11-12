В Донецке умер боевик, который стал «депутатом ДНР»

Дмитрий Перепелкин

Сегодня утром умер «депутат» группировки «ДНР» Дмитрий Перепелкин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его коллега по «парламенту» Владислав Бердичевский.



О причинах смерти 51-летнего Перепелкина не сообщается.



Дмитрий Перепелкин родом из Донецка. На сайте движения «Свободный Донбасс», которое он представлял в «парламенте», указано, что после армии в конце 80-х проходил службу в донецком ОМОНе и Республиканском отряде специального назначения. Выполнял боевые задачи в «горячих точках» Советского Союза (Ереван, Степанакерт, Фергана, Нагорно-Карабахская Автономная Область, Абхазия).



После службы получил высшее образование в Донецком национальном университете.



С 1998 по 2006 год был главой представительства международной Швейцарской (Fribourg) компании в Украине, а с 2006 по 2011 год работал на позициях кризис менеджера, исполнительного директора торговых сетей и предприятий.



С 2012 года Перепелкин занялся частным предпринимательством.



С июля 2014 года был заместителем командира «армии ДНР, ВТО первой Славянской бригады». После этого являлся «депутатом парламента ДНР» первого и второго созывов.