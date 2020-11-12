Жителя Донетчины приговорили к 11 годам тюрьмы за убийство и службу у боевиков

Суд приговорил 45-летнего жителя Селидово к 11 годам лишения свободы за убийство и участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Установлено, что в июне 2014 года неоднократно судимый житель мужчина присоединился к боевикам «ДНР». Вооружившись автоматом Калашникова, дежурил на одном из блокпостов в Донецке и проводил незаконный досмотр транспорта.



В 2016 году вернулся на подконтрольную властям территорию, где совершил ряд преступлений: похитил имущество из квартиры знакомой женщины и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил товарища.



Суд признал его вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 115 УК Украины.