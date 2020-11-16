Прокуратура Донетчины вручила подозрение военному за попытку изнасилования несовершеннолетней

Красноармейская местная прокуратура вручила подозрение 32-летнему военнослужащему за покушение на изнасилование несовершеннолетнего. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что 15 ноября 2020 в 08:00, несовершеннолетняя жительница Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый человек ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.



На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, поэтому завершить преступление нападающему не удалось.



Военнослужащий, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Если вина мужчины будет доказана, то за нарушение ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица) ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.