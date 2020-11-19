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Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске

19 ноября 2020, 09:41

Двух работников «Воды Донбасса» спасли из-под завала в Харцызске

В неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области двое работников коммунального предприятия «Вода Донбасса» были спасены из-под завала. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Инцидент произошел вечером 18 ноября. К спасателям поступило сообщение о том, что во время проведения ремонтных работ двое сотрудников «Воды Донбасса» оказались под завалом грунта и не могут самостоятельно освободиться.

Прибывшие спасатели обнаружили, что проведение спасательных работ осложнялось возможностью повторных обрушений грунта.

«Постоянно поддерживая контакт с пострадавшими, спасатели, действуя крайне аккуратно, провели раскопку грунта и с помощью спасательной веревки извлекли их из-под завала», — рассказали в «МЧС».

Пострадавшие были госпитализированы в больницу Харцызска в состоянии средней тяжести.

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