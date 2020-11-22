«ДНР» откроет свой пункт пропуска у Еленовки 23 ноября на один день

Группировка «ДНР» откроет на один день свой пункт пропуска у Еленовки в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает «штаб по предупреждению коронавируса» при группировке «ДНР».



Работа пункта пропуска будет осуществляться с 9:00 до 16:30 по местному времени (15:30 по Киеву).



Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.



Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».