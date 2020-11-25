Минреинтеграции: Миллиардов на жилье переселенцам нет, квартиры нужны и другим

С 2017 по 2019 годы было приобретено более 270 квартир для проживания около 800 внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук в интервью «Интерфакс-Украина».



По ее словам, по результатам 2020 года планируется приобретение 85 квартир, а на 2021 год предусмотрено 125 млн гривен для закупки еще 325 объектов жилья.



Голованчук отметила, что если говорить о подходе государства, каким образом решать жилищный вопрос переселенцев, то надо исходить из реальных возможностей.



«Здесь надо сказать откровенно, если в какой-то момент нам предоставят многомиллиардное финансирование на обеспечение жильем, то возникнет вопрос, сколько у нас других социальных слоев населения нуждается в жилье... Не забывайте, что очереди на жилье не ограничиваются ВПЛ. Чернобыльцы, многодетные семьи, например, в очередях стоят уже десятки лет, к сожалению», — отметила замминистра.

Официально в Украине зарегистрировано около полутора миллионов переселенцев. При этом Украина не знает, сколько из них нуждаются в жилье.



62% переселенцев продолжают арендовать жилье за собственные средства. Благодаря государственной поддержке жилье получили около 1% ВПЛ