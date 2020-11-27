В ООН поддержали идею создания свободной экономической зоны на Донбассе

Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает идею создания свободной экономической зоны на востоке Украины. Об этом сообщила постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева в интервью «Интерфакс-Украина».



«Мы приветствуем правительственные инициативы по реинтеграции: оживление местных экономик оказалось важным фактором для восстановления экономики и социальной структуры в странах, пораженных конфликтом по всему миру. Конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях, что привело к неутешительным экономическим перспективам, потере работы, бедности и социальной изоляции. ПРООН готово и в дальнейшем способствовать развитию местной экономики, укреплять социальную сплоченность и поддерживать усилия по восстановлению мира», — сказала она.



Герчева отметила, что создание свободных экономических зон уже успешно применялось как инструмент для активизации и укрепления экономик, идея этого подхода заключается в привлечении инвесторов и создании рабочих мест.



В то же время постпред ПРООН указала, что воплощение инициативы является «вполне реальным», но для этого необходимы определенные предпосылки, в частности, необходимо обеспечить полную прозрачность и подотчетность, когда речь идет о привлечении и выделении прямых инвестиций.



«Государственные органы должны иметь возможность эффективно работать на местах, обеспечивая верховенство права, защищая права человека, обеспечивая доступ к правосудию и информации, и реагируя на потребности местных общин», — пояснила она.



Также Герчева указала на необходимость восстановления связей с жителями неподконтрольных правительству Украины территорий.



По ее словам, долгосрочное решение по восстановлению мира возможно лишь при условии обеспечения коммуникации между правительством и гражданами, люди будут поддерживать связи между собой, а системы будут взаимосвязаны. «Я имею в виду водоснабжение, защиту окружающей среды, здравоохранение, социальную защиту и тому подобное. Я убеждена, что действительно очень важно начать выстраивать мосты и думать о том, как мы можем объединить людей, чтобы мы могли как можно быстрее их примирить и разрешить конфликт», — подчеркнула постпред ПРООН.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в начале ноября говорил, что создание свободной экономической зоны на Донбассе еще в процессе обсуждения на уровне экспертов и парламента. Также у президента Владимира Зеленского хотят создать СЭЗ не только на востоке, но и в одной из западных областей.