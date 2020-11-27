Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ООН поддержали идею создания свободной экономической зоны на Донбассе

27 ноября 2020, 14:20

В ООН поддержали идею создания свободной экономической зоны на Донбассе

Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает идею создания свободной экономической зоны на востоке Украины. Об этом сообщила постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы приветствуем правительственные инициативы по реинтеграции: оживление местных экономик оказалось важным фактором для восстановления экономики и социальной структуры в странах, пораженных конфликтом по всему миру. Конфликт нанес сильный удар по Донецкой и Луганской областях, что привело к неутешительным экономическим перспективам, потере работы, бедности и социальной изоляции. ПРООН готово и в дальнейшем способствовать развитию местной экономики, укреплять социальную сплоченность и поддерживать усилия по восстановлению мира», — сказала она.

Герчева отметила, что создание свободных экономических зон уже успешно применялось как инструмент для активизации и укрепления экономик, идея этого подхода заключается в привлечении инвесторов и создании рабочих мест.

В то же время постпред ПРООН указала, что воплощение инициативы является «вполне реальным», но для этого необходимы определенные предпосылки, в частности, необходимо обеспечить полную прозрачность и подотчетность, когда речь идет о привлечении и выделении прямых инвестиций.

«Государственные органы должны иметь возможность эффективно работать на местах, обеспечивая верховенство права, защищая права человека, обеспечивая доступ к правосудию и информации, и реагируя на потребности местных общин», — пояснила она.

Также Герчева указала на необходимость восстановления связей с жителями неподконтрольных правительству Украины территорий.

По ее словам, долгосрочное решение по восстановлению мира возможно лишь при условии обеспечения коммуникации между правительством и гражданами, люди будут поддерживать связи между собой, а системы будут взаимосвязаны. «Я имею в виду водоснабжение, защиту окружающей среды, здравоохранение, социальную защиту и тому подобное. Я убеждена, что действительно очень важно начать выстраивать мосты и думать о том, как мы можем объединить людей, чтобы мы могли как можно быстрее их примирить и разрешить конфликт», — подчеркнула постпред ПРООН.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в начале ноября говорил, что создание свободной экономической зоны на Донбассе еще в процессе обсуждения на уровне экспертов и парламента. Также у президента Владимира Зеленского хотят создать СЭЗ не только на востоке, но и в одной из западных областей.

ТЕГИ

Организации
ПРООН
Прочее
Свободная экономическая зона

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
10:52
«ДНР»: 146 новых случаев и 17 смертей от COVID-19
09:05
«ЛНР» заявила о пяти заболевших и трех умерших от COVID-19 за сутки
08:09
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
23:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 ноября
23:25
В Донецке заявили о нехватке средств защиты и сложностях с тестированием на COVID-19
21:56
В Донецке коронавирусом переболели 280 медиков, еще около 600 — лечатся
16:10
В «ДНР» рассказали о дефиците лекарств в COVID-больницах
12:17
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 ноября
10:17
«ДНР»: 164 заболевших и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:10
«ДНР»: Свободный въезд из России только для местных жителей
09:08
В Донецке и Луганске заявили о прибытии 100-го российского «гумконвоя»
все новости
14:33
АМКУ оштрафовал мать нардепа Ефимова за покупку «вертолетной площадки Януковича»
14:20
В ООН поддержали идею создания свободной экономической зоны на Донбассе
13:45
Данилов заявил о подготовке решения СНБО по Донбассу
13:24
СБУ отчиталась о разоблачении схемы продажи угля «ДНР» в Украине и ЕС
12:52
В ВСУ за сутки выявили 197 заболевших COVID-19
12:47
Украина в ОБСЕ потребовала от РФ назвать новую дату открытия КПВВ на Луганщине
12:27
В Макеевке хотят испытывать российскую взрывчатку
12:21
США в ОБСЕ: Конфликт РФ в Украине не ограничивается Донбассом
12:04
В Кабмине объяснили, кто сможет получить 8 тысяч гривен помощи из-за коронакризиса
11:15
В ООН просят выделить 168 миллионов долларов для помощи жителям Донбасса в 2021 году
10:52
«ДНР»: 146 новых случаев и 17 смертей от COVID-19
10:20
Кравчук на российском ТВ объяснил, почему Украина не рассматривает план «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Угрозы за украинские песни в Донецке и снятие ареста с Януковича ►
23 ноября, 10:31
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
23 ноября, 10:15
Кризисы на границах России и коронавирус в Донецке ►
21 ноября, 22:55

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция