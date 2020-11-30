Санду: Вместо миротворцев РФ в Приднестровье должна появиться миссия ОБСЕ

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду высказалась за диалог с Россией по вопросу вывода войск РФ с территории Приднестровья. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Есть две части российских войск в Приднестровском регионе. Есть оперативная группа российских войск, которая находится на территории Молдовы без каких-либо официальных документов. Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск, нет согласия Молдовы на пребывание этой группы войск в нашей стране. И эти войска должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которое они охраняют», — заявила Санду в понедельник на первой пресс-конференции в качестве избранного президента.



Она добавила, что есть и вторая часть вооруженных формирований России в Молдове — миротворческие силы.



«Миротворческие силы находятся в Молдове в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года. В настоящее время не существует угрозы возобновления вооруженного конфликта. И мы выступаем за преобразование этой миротворческой операции в гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Это не новая позиция, это официальная позиция Молдовы, которая неоднократно была озвучена», — сказала Санду.



«Мы видим, что у России другое мнение. Мы будем вести диалог, переговоры, будем обсуждать. Мы независимая страна, которая не хочет пребывания иностранных войск на своей территории. Будем вести переговоры. В прошлом году, когда я была премьер-министром, мы видели открытость со стороны России для таких переговоров», — заявила Санду.

После избрания президентом Молдовы Санду порекомендовала Украине в контексте ситуации на Донбассе учесть опыт с «мягким подходом» к урегулированию конфликта в Приднестровье, который, по ее словам, за 28 лет ни к чему не привел.



В начале 90-х годов между Молдовой и самопровозглашенной Приднестровской республикой произошел вооруженный конфликт. Приднестровье поддерживала Россия, но страну не признала.



В 1992 году после завершения вооруженной фазы конфликта Молдова согласилась на «прямой диалог» с непризнанными властями в Приднестровье, а Россию согласились считать «посредником» для урегулирования ситуации.