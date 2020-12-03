«ЛНР»: Еще 18 человек заболели COVID-19, один пациент умер

В отдельных районах Луганской области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 18 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, от осложнений вследствие COVID-19 умер один человек.



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев или другие подробности.



С начала пандемии «ЛНР» признает 1813 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 1576 человек выздоровели, 148 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявлено 14496 заболевших коронавирусом.