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В Кремле выдвинули условия для начала перемирия в Черном море

25 марта 2025, 21:48

В Кремле выдвинули условия для начала перемирия в Черном море

Кремль. Фото: Администрация президента РФ Кремль. Фото: Администрация президента РФ

В Саудовской Аравии во время переговоров российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы». Об этом стало известно из сообщения Кремля.

Эта инициатива включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Однако, как заявили в Кремле, перемирие в Черном море начнет действовать только после:

  • снятия санкционных ограничений с «Россельхозбанка» и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
  • снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;
  • снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений;
  • снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с кораблей под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями;
  • снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Напомним, что 23 марта в Эр-Рияде состоялся первый раунд технических переговоров между Украиной и США. В составе украинской делегации присутствовали специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов.

Уже 24 марта в столице Саудовской Аравии состоялись 12-часовые переговоры между российской и американской делегациями. Среди главных тем – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море.

На следующий день после встречи Москвы и Вашингтона украинская и американская стороны провели второй раунд переговоров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров по окончанию переговоров озвучил их результаты. Среди них – договоренность сторон обеспечить безопасное судоходство в Черном море.

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