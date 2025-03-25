В Кремле выдвинули условия для начала перемирия в Черном море

В Саудовской Аравии во время переговоров российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы». Об этом стало известно из сообщения Кремля.
Эта инициатива включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
Однако, как заявили в Кремле, перемирие в Черном море начнет действовать только после:
Напомним, что 23 марта в Эр-Рияде состоялся первый раунд технических переговоров между Украиной и США. В составе украинской делегации присутствовали специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов.
Уже 24 марта в столице Саудовской Аравии состоялись 12-часовые переговоры между российской и американской делегациями. Среди главных тем – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и безопасность судоходства в Черном море.
На следующий день после встречи Москвы и Вашингтона украинская и американская стороны провели второй раунд переговоров.
Министр обороны Украины Рустем Умеров по окончанию переговоров озвучил их результаты. Среди них – договоренность сторон обеспечить безопасное судоходство в Черном море.