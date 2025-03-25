«Ситуация осложнена»: в DeepState заявили об активном наступлении войск РФ в Запорожской области

Ситуация вблизи сел Пятихатки, Малые Щербаки и Степовое на Запорожье. Фото: карта DeepState

Армия РФ продолжает активные наступательные действия возле сел Пятихатки и Малые Щербаки в Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Продвижение захватчиков между селом Степовое и Малыми Щербаками – суммарное за последние дни, поскольку бои продолжались и ожидалось, что успех ВС РФ будет временным. Сейчас Силы обороны Украины продолжают стабилизационные действия, усилено огневое влияние и ожидается, что оккупанты продолжат атаковать, чтобы попытаться взять под контроль Степовое и Малые Щербаки.



«Ситуация осложнена тем, что перед началом активных действий россияне сосредоточили немало ударных экипажей и перебросили силы из числа 108-го десантно-штурмового полка. Пожалуй, никого не удивим, но повторим, что с десантными подразделениями гораздо труднее, чем с мотострелками», – отметили аналитики.

Напомним, что в DeepState назвали цель наступления ВСУ в Белгородской области.