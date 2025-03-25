В DeepState назвали цель наступления ВСУ в Белгородской области

Ситуация в Белгородской области. Фото: карта DeepState

На прошлой неделе начали появляться кадры ударов по украинским подразделениям в селе Демидовка Белгородской области РФ. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Российские войска пытаются прорвать границу на Сумщине – возле сел Басовка и Владимировка, чтобы создать «буферную зону».



«Симметрично действуют и Силы обороны Украины, чтобы не дать инициативе перейти на сторону врага. У россиян сейчас значительно больше группировка войск, поэтому сдержать их – задача со звездочкой», – отметили аналитики.

Напомним, что ранее в DeepState подтвердили, что ВСУ ведут бои в Белгородской области.