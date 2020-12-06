Госпогранслужба запретила въезд в Украину российскому рок-музыканту

Российскому рок-музыканту на три года запретили въезд в Украину, поскольку он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.



«Вчера в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий — гражданин М», — говорится в сообщении.



По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о рок-музыканте Петре Мамонове. Он вместе с гражданкой РФ направлялся в Украину якобы в личных целях.



«Во время мер контроля пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом», — указали в Госпогранслужбе.