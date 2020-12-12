Четверо жителей Луганщины умерли от COVID-19 за сутки

В Луганской области без учета неподконтрольной территории лабораторно подтверждено 90 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще четыре больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск и Меловской район — по 1, Рубежное — 15 Северодонецк — 27, Кормянский район — 5, Марковский — 3, Новоайдарский — 9, Новопсковский — 6, Попаснянский — 12, Станично-Луганский — 11.



Вследствие осложнений умерли 67-летний мужчина и 66-летняя женщина из Северодонецка, 79-летняя женщина и 67-летний мужчина из Старобельского района.



За все время исследований COVID-19 выявлен у 7705 человек. Из них выздоровели 5666 пациентов, 206 — умерли.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили еще у 12 811 человек. Кроме этого, 13 653 человека выздоровели, 243 — умерли.