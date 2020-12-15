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В Украине выявили 8416 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровело почти вдвое больше

15 декабря 2020, 08:27

В Украине выявили 8416 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровело почти вдвое больше

За минувшие сутки в Украине выявили 8416 случаев заболевания коронавирусом. При этом зафиксировано рекордное число выздоровевших — 16 150 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

Также за отчетный период умерли 233 ранее заболевших.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 909 082 заболевших коронавирусом. Из них 522 868 человек выздоровели, а 15 480 умерли.

За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Вчера сообщалось о 6451 новом случае инфицирования, 13 декабря было зафиксировано 9176 новых заболевших; 12 декабря в Украине было 12 811 новых случаев инфицирования, 11 декабря выявили 13514 новых случаев.

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