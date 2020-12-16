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Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 403 заболевших

16 декабря 2020, 09:34

Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 403 заболевших

В Донецкой области зарегистрировано еще 9 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Уточняется, что 4 человека умерли в Краматорской ОТГ, по 1 в Покровской, Константиновской, Соледарской, Ольгинской и Торецкой ОТГ.

За вторник, 15 декабря, выявлено 403 заболевших коронавирусом:

— 220 в Мариупольской ОТГ;
— 77 в Краматорской ОТГ;
— 38 в Славянской ОТГ;
— 14 в Александровской ОТГ;
— 13 в Торецкой ОТГ;
— 10 в Константиновской ОТГ;
— по 4 в Бахмутской, Дружковской и Покровской ОТГ;
— 3 в Часовярской ОТГ;
— по 2 в Черкасской, Сартанской, Мирноградской, Мангушской, Николаевской и Лиманской ОТГ;
— по 1 в Соледарской, Кальчицкой, Ильиновской и Никольской ОТГ.

За все время пандемии COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвержден у 30 465 человек. Из них 19 263 пациентов выздоровели, а 631 умер. Продолжает лечение 10 571 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 10622 случая инфицирования коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 919 704 заболевших, их которых 535 417 пациентов выздоровели, а 15 744 умерли.

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