Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 403 заболевших

В Донецкой области зарегистрировано еще 9 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что 4 человека умерли в Краматорской ОТГ, по 1 в Покровской, Константиновской, Соледарской, Ольгинской и Торецкой ОТГ.



За вторник, 15 декабря, выявлено 403 заболевших коронавирусом:



— 220 в Мариупольской ОТГ;

— 77 в Краматорской ОТГ;

— 38 в Славянской ОТГ;

— 14 в Александровской ОТГ;

— 13 в Торецкой ОТГ;

— 10 в Константиновской ОТГ;

— по 4 в Бахмутской, Дружковской и Покровской ОТГ;

— 3 в Часовярской ОТГ;

— по 2 в Черкасской, Сартанской, Мирноградской, Мангушской, Николаевской и Лиманской ОТГ;

— по 1 в Соледарской, Кальчицкой, Ильиновской и Никольской ОТГ.



За все время пандемии COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области подтвержден у 30 465 человек. Из них 19 263 пациентов выздоровели, а 631 умер. Продолжает лечение 10 571 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 10622 случая инфицирования коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 919 704 заболевших, их которых 535 417 пациентов выздоровели, а 15 744 умерли.