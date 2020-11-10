Мэром Покровска избран депутат Верховной Рады Требушкин

Центральная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Покровске. Согласно официальным данным, главой Покровского городского совета стал Руслан Требушкин, получив 35,62% голосов избирателей.



В городской совет города прошли пять политических партий:

«Порядок» получила 36,84% голосов избирателей и 14 мандатов;

«ОПЗЖ» — 26,32% голосов избирателей и 10 мандатов;

«Молодежная партия Украины» - 15,79% голосов избирателей и 6 мандатов;

«За будущее» и «Слуга народа» получили по 10,53% голосов избирателей и по 4 мандата.

В случае, если Требушкин примет решение быть мэром, то в Верховную Раду проведут довыборы по округу №50 в Донецкой области.

Руслан Теребушкин на этих выборах баллотировался от политической партии «За будущее». В 2015 году на выборах мэра он баллотировался как самовыдвиженец и получил 83,53% голосов избирателей.



В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии «Оппозиционный блок» по избирательному округу №50 (Донецкая область) как беспартийный. Внефракционный. Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



Одной из своих приемных Требушкин указал бизнес-центр олигарха Коломойского в Киеве.