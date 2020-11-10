Мэром Покровска избран депутат Верховной Рады Требушкин

Центральная избирательная комиссия объявила результаты местных выборов в Покровске. Согласно официальным данным, главой Покровского городского совета стал Руслан Требушкин, получив 35,62% голосов избирателей.
В городской совет города прошли пять политических партий:
В случае, если Требушкин примет решение быть мэром, то в Верховную Раду проведут довыборы по округу №50 в Донецкой области.
Руслан Теребушкин на этих выборах баллотировался от политической партии «За будущее». В 2015 году на выборах мэра он баллотировался как самовыдвиженец и получил 83,53% голосов избирателей.
В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии «Оппозиционный блок» по избирательному округу №50 (Донецкая область) как беспартийный. Внефракционный. Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Одной из своих приемных Требушкин указал бизнес-центр олигарха Коломойского в Киеве.