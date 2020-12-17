ОБСЕ увидела на Донбассе «Град», который есть только у армии России

Реактивная система залпового огня 2Б26 «Град» была впервые замечена на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



«Град» был обнаружен беспилотником ОБСЕ на полигоне вблизи населенного пункта Терновое в 57 километрах от Донецка. Наблюдатели миссии указали, что этот тип вооружения размещен с нарушением линии отвода.



По данным из открытых источников, 2Б26 «Град» калибра 122 мм на базе шасси КамАЗ-5350 стоит на вооружении исключительно Вооруженных сил России.



Расследователи Informnapalm опубликовали снимок этого «Града».

InformNapalm сообщал о присутствии российских «Градов» такого типа в Донецкой области еще в феврале 2016 году. Новое место их обнаружения беспилотником ОБСЕ также зафиксировано недалеко от этого района.

В ноябре ОБСЕ впервые за время боевых действий на Донбассе зафиксировала новейший российский комплекс «Наводчик-2».



Власти России продолжают отрицать участие армии РФ в конфликте на Донбассе и поставки вооружения боевикам.