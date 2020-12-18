Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Схемы»: Компании из орбиты Медведчука строят канатную дорогу между Россией и Китаем

18 декабря 2020, 11:26

«Схемы»: Компании из орбиты Медведчука строят канатную дорогу между Россией и Китаем

Канатную дорогу между Россией и Китаем строят компании, связанные с депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и его соратником и депутатом от ОПЗЖ Тарасом Козаком. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Александр Баримов — владелец и директор российской компании «ВЭД Девелопмент», которая строит канатную дорогу, также является гендиректором «Ньюйол», выяснили журналисты. Последняя компания входит в структуру «Юг Энерго» — бенефициарной владелицей которой, согласно декларации Медведчука, является его жена — телеведущая Оксана Марченко.

«Схемы» узнали, что Баримов пользуется одним автомобилем с основателем компании «Ренессанс» Александром Мартыненко. Бенефициарной владелицей этой компании также является Оксана Марченко.

С 2016 по 2018 год Александр Баримов также руководил российской фирмой народного депутата Тараса Козака «Добробут Инвест». Политик указывал эту компанию как собственную в декларациях 2015-2018 годов.

Связь с семьей Медведчука прослеживается также через инвестора строительства канатной дороги — группу компаний «Регион», отмечают авторы расследования. Эту группу контролирует российский бизнесмен Сергей Судариков, которого в российских СМИ называют приближенным к главе «Роснефти» Игорю Сечину и давнему другу президента России Владимиру Путину.

Брат Медведчука Сергей принимал участие в развитии компании «Аптечная сеть 36,6». Акционером этой компании является «Московский кредитный банк», который возглавлял Судариков.

Виктор Медведчук подтвердил «Схемам», что его брат Сергей сотрудничает с указанными компаниями, одновременно отрицая свой бизнес-интерес в возведении канатной дороги и свое знакомство с Александром Баримовым.

«Неужели вы думаете, что я знаю всех сегодня менеджеров той или иной структуры, где моя семья или моя жена являются бенефициаром?» — отметил Медведчук.

Сам Баримов на обращение журналистов не ответил. В группе «Регион» рассказали, что видят выгоду в строительстве канатной дороги из-за ее пассажиропотока и будущих налоговых льгот.

ТЕГИ

Люди
Виктор Медведчук Тарас Козак Сергей Медведчук

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
09:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время пролета над Луганщиной
09:05
«ЛНР»: Еще шесть заболевших и один умерший от коронавируса
23:59
ЕС призвал Москву повлиять на боевиков для разблокирования работы СММ ОБСЕ в ОРДЛО
23:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 декабря
19:52
МИД направило ноту РФ из-за вторжения очередного «гумконвоя»
18:52
В ООН дали рекомендации Украине и «Л-ДНР» относительно работы КПВВ
17:46
«ЛНР» скрыла случаи коронавируса в СИЗО
13:53
ОБСЕ увидела на Донбассе «Град», который есть только у армии России
11:01
В Донецке и Луганске разгрузили «гумконвой» из России
10:44
Вакцинация от коронавируса в Украине пройдет в несколько этапов. Обещают дозы и жителям ОРДЛО
все новости
14:00
Руководитель САП подписал подозрение замглавы Офиса президента Татарову
13:24
Арестович назвал «технической ошибкой» информацию о том, что погибший боец ВСУ был пьян
12:56
В ТКГ заявили, что Россия до сих пор не подала свой список на обмен
12:45
«Суд ЛНР» вынес пожизненный приговор за убийство двух школьниц
12:17
«Ведем переговоры со всеми, кроме России». Шмыгаль — о вакцине от коронавируса
12:01
Рада назначила нового министра по делам ветеранов. Это вторая в истории Украины женщина-генерал
11:26
«Схемы»: Компании из орбиты Медведчука строят канатную дорогу между Россией и Китаем
10:48
В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19. Еще 172 человека заболели
10:25
Заседание ЕСПЧ по делу о Донбассе состоится в сентябре 2021 года
09:43
«ДНР» сообщила о 1200 умерших от коронавируса
09:17
Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время пролета над Луганщиной
09:05
«ЛНР»: Еще шесть заболевших и один умерший от коронавируса
все новости
ВИДЕО
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02
Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►
14 декабря, 17:23
Донбасс queer. Как борются за права ЛГБТ в регионе ►
14 декабря, 13:17

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция