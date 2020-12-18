«Схемы»: Компании из орбиты Медведчука строят канатную дорогу между Россией и Китаем

Канатную дорогу между Россией и Китаем строят компании, связанные с депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и его соратником и депутатом от ОПЗЖ Тарасом Козаком. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».



Александр Баримов — владелец и директор российской компании «ВЭД Девелопмент», которая строит канатную дорогу, также является гендиректором «Ньюйол», выяснили журналисты. Последняя компания входит в структуру «Юг Энерго» — бенефициарной владелицей которой, согласно декларации Медведчука, является его жена — телеведущая Оксана Марченко.



«Схемы» узнали, что Баримов пользуется одним автомобилем с основателем компании «Ренессанс» Александром Мартыненко. Бенефициарной владелицей этой компании также является Оксана Марченко.



С 2016 по 2018 год Александр Баримов также руководил российской фирмой народного депутата Тараса Козака «Добробут Инвест». Политик указывал эту компанию как собственную в декларациях 2015-2018 годов.



Связь с семьей Медведчука прослеживается также через инвестора строительства канатной дороги — группу компаний «Регион», отмечают авторы расследования. Эту группу контролирует российский бизнесмен Сергей Судариков, которого в российских СМИ называют приближенным к главе «Роснефти» Игорю Сечину и давнему другу президента России Владимиру Путину.



Брат Медведчука Сергей принимал участие в развитии компании «Аптечная сеть 36,6». Акционером этой компании является «Московский кредитный банк», который возглавлял Судариков.



Виктор Медведчук подтвердил «Схемам», что его брат Сергей сотрудничает с указанными компаниями, одновременно отрицая свой бизнес-интерес в возведении канатной дороги и свое знакомство с Александром Баримовым.



«Неужели вы думаете, что я знаю всех сегодня менеджеров той или иной структуры, где моя семья или моя жена являются бенефициаром?» — отметил Медведчук.



Сам Баримов на обращение журналистов не ответил. В группе «Регион» рассказали, что видят выгоду в строительстве канатной дороги из-за ее пассажиропотока и будущих налоговых льгот.