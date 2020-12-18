В Германии возложили на Россию ответственность за урегулирование на Донбассе

Процесс урегулирования конфликта на Донбассе зависит от политической воли России. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.



«Весь этот процесс зависит от политической воли россиян. Захотят ли они закончить войну? На данный момент мы не видим такой политической воли», — сказала она во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.



Посол заверила, что Германия продолжит делать шаги для того, чтобы минимизировать гуманитарные последствия и положить конец войне на востоке Украины.



«Мы собираемся продолжать прилагать усилия в 2021 году, так же, как мы это делали 2020 году. Это непростой путь, полон разочарований. Как мы видели, нам не удалость достигнуть имплементации некоторых решений Парижского саммита. Были открыты два новых КПВВ с украинской стороны, но, к сожалению, они не открылись с другой стороны. Это те вопросы, над которыми мы должны работать», — отметила Фельдгузен.

Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Во время пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за урегулирование на Донбассе на власти Украины.