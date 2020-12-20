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В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19. На Донбассе заболели еще 13 человек

20 декабря 2020, 14:44

В ВСУ — новый летальный случай от COVID-19. На Донбассе заболели еще 13 человек

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 36 летальный случай вследствие заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.

Работник ВСУ лечился в городской клинической больнице Днепра с 27 ноября.

«На фоне тяжелых сопутствующих заболеваний 19.12.2020 состояние критически ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 13 человек — на территории Донецкой (9) и Луганской (4) областей. В учреждения здравоохранения госпитализированы 15 человек. Остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

По состоянию на 20 декабря COVID-19 в ВСУ болеют 2939 человек. Всего за время пандемии выздоровели 9992 человека, 36 — умерли.

На изоляции находится 449 человек.

За минувшие сутки в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 8325 человек. Кроме этого, 6626 человек выздоровели, 116 — умерли.

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