Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете. Там есть помощь Украине

Президент США Дональд Трамп в среду использовал право вето против законопроекта об оборонном бюджете, предполагающий в том числе военную помощь Украине в размере 250 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.



Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал «подарком Китаю и России».



«К сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших вооруженных сил. Предложенные меры противоречат усилиям моей администрации, нацеленным на то, чтобы интересы нашей страны стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике», — говорится в заявлении президента.



Ранее обе палаты конгресса одобрили этот проект, причем — подавляющим большинством голосов. Это означает, что теперь, после ветирования документа Трампом, конгрессмены все равно могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.



Законопроект предусматривает выделение 740,5 млрд долларов на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.



Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400.



Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.



Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.