«ЛНР» отменила комендантский час на новогодние праздники

Группировка «ЛНР» отменила действие комендантского часа на период новогодних и рождественских праздников. Такой «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасенчик.



Комендантский час не будет действовать с 23:00 30 декабря 2020 года до 4:00 10 января 2021 года.



Обычно на подконтрольной «ЛНР» территории комендантский час действует с 23:00 до 4:00.



Сепаратистами была опубликована лишь выдержка из «указа» Пасечника. Из нее непонятно, будет ли в период отмены комендантского часа действовать усиленное патрулирование.

Ранее комендантский час на новогодние праздники отменила группировка «ДНР». Также было введено усиленное патрулирование. В «МВД ДНР» уже предупредили, что будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность.