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Зеленский не считает Татарова коррупционером, но призвал его доказать свою невиновность

25 декабря 2020, 09:44

Зеленский не считает Татарова коррупционером, но призвал его доказать свою невиновность

Президент Владимир Зеленский не считает заместителя главы Офиса президента Олега Татарова коррупционером, но у верен в том, что он должен доказать свою невиновность.

«Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" — нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже», — сказал Зеленский в интервью «Фокусу».

Зеленский подчеркнул, что потребовал от главы Офиса президента Андрея Ермака уволить Татарова, как только получил информацию о его обвинении в коррупции.

«Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: "Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти". Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили. С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали [заместителю председателя ОП] Андрею Смирнову. Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват», — отметил президент

Зеленский подчеркнул, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен.

«Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали», — резюмировал он.

Олег Татаров является подозреваемым в деле о махинациях с жильем для военнослужащих Нацгвардии. В 2017 году нацгвардейцы получили жилье не в центре Киева, как предполагалось, а на окраине столицы.

Следствие считает, что Татаров, в прошлом — топ-чиновник государственной строительной компании «УкрБуд» — причастен к даче взятки судебному эксперту за выдачу недостоверного заключения, которым была занижена разница в стоимости квартир в центре и на окраине.

В результате махинации Нацгвардия потеряла 81 миллион гривен.

Кроме Татарова подозреваемыми в этом деле являются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и экс-нардеп, бывший президент «Укрбуда» Максим Микитась.

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