Кулеба заявил об окончательном разрыве Украины с «русским миром»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Киев способен найти компромиссы для мира с Москвой, но подчеркивает, что Украина окончательно порвала с «русским миром» и видит свой путь как часть Запада.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Internationale Politik.



На вопрос о том, что «предлагаемые украинские и российские условия мирного соглашения по-прежнему кажутся несовместимыми», Кулеба ответил: «Это искусство дипломатии. В истории есть много примеров того, как страны с несовместимыми позициями, наконец, пришли к соглашению спустя долгое время».



«Но мы ни в коем случае не отступим от двух основополагающих принципов. Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное — вопрос времени и дипломатии», — подчеркнул глава МИД.



Кулеба также считает, что странам Запада стоит установить более четкие границ для Кремля. По его словам, это бы помогло Украине.



«Постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет [президента РФ Владимира] Путина в его экспансионистском курсе. Потому что он не хочет нормальности. Когда [президент Франции Эмманюэль] Макрон, чью приверженность укреплению Европы я очень ценю, призвал к сближению с Россией, Кремль ответил ядовитой атакой на Алексея Навального. Сейчас это становится испытанием для Запада. Если просто вернуться к обычным делам, это серьезно подорвет моральный авторитет Запада», — подчеркнул министр.