Еще 113 жителей Луганщины заразились COVID-19

За сутки в Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 113 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 52, Кормянский район — 9, Новопсковский и Попаснянский районы — по 1, Сватовский — 50.



За все время исследований COVID-19 лабораторно подтвержден у 11 684 человек, в том числе 443 ребенка. Из них выздоровели 8385 человек (344 ребенка), умерли — 329.

За минувшие сутки в Украине выявили 5 676 заболевших коронавирусом. При этом 5 131 человек выздоровел, а 83 умерли.