Штаб ООС заявил о шести нарушениях режима «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих не зафиксировано. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Так, рядом с Водяным на Приазовье боевики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подчеркнули в штабе. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки совершено несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.



Подчеркивается, что о фактах нарушения режима прекращения огня оповещены представители ОБСЕ.



С начала текущих суток, 14 января, зафиксировано нарушение режима прекращения огня вблизи Марьинки. Как рассказали в штабе, боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь не зафиксировано.