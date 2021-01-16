Полицейский убил директора мариупольского рынка во время задержания. Начато расследование

Один из нелегальных вырубщиков леса был убит полицейским при попытке побега в поселке Сартана под Мариуполем. Начато служебное расследование.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Там рассказали, что наряд полиции застал группу людей за незаконной вырубкой леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа.



Полицейские обнаружили четырех лесорубов и их автомобиль «Газель». Отмечается, что во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место преступления на автомобиле.



«На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции" стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя», — рассказали в полиции.



По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование.



Пострадавшего милиционера доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается. По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).



По данным местной журналистки Натальи Дедовой, убитым оказался директор рынка «Киевский» в Мариуполе Владимир Мигоцкий. За рулем «Газели» он пытался уйти от погони вместе с сыном Артемом.



На месте происшествия работают руководство полиции Донецкой области, работники Госбюро расследований и прокуратуры. Они проверяют обстоятельства происшествия.