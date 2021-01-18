«ДНР» отменит комендантский час по случаю Крещения

Комендантский час на территории отдельных районов Донецкой области будет приостановлен в ночь с 18 на 19 января по случаю Крещения.



В шести районах Донецка откроют девять купелей. Три места – в Ворошиловском, два – в Кировском и по одному – в Буденновском, Калининском, Куйбышевском и Петровском.



Ранее комендантский час в Донецке отменили на новогодние праздники. В «МВД» при группировке «ДНР» заявили, что в период отмены комендантского часа на новогодние праздники будут задерживать людей, у которых есть только украинский паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность. Будут ли подобные задержания с 18 на 19 января – неизвестно.