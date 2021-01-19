Коронавирус на Луганщине: 64 новых случая. Четверо больных умерли от осложнений

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 64 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Кроме этого, от осложнений умерли четверо больных — 60-летний мужчина из Кременского района, 85-летний мужчина из Сватовского района, 75-летний мужчина из Станично-Луганского района и 58-летняя женщина из Старобельского района.



38 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 14 в Сватовском районе, шесть в городе Рубежное, два в Новоайдарском районе, по одному в Лисичанске, Беловодском, Кормянском, Старобельском районах.



За все время исследований на подконтрольной части области коронавирус лабораторно подтвержден у 13 106 человек. Из них выздоровели — 9799 (302 за последние сутки), лечатся — 2949, умерли 358 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 26,3%.