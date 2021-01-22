Сутки на Донбассе: гибель бойца ВСУ и обстрелы

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Кроме того, погиб украинский военный. В командовании отмечали, что это произошло в результате обстрела со стороны снайпера боевиков.



Недалеко от Красногоровки незаконные вооруженные формиррования открывали огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия.



Также в районе населенных Марьинки и Красногоровки украинские военные обнаружили пролет беспилотников противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Полет обеих БПЛА был прерван средствами радио-электроннной борьбы.



Вблизи Пищевика НВФ открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. По данным штаба, рядом с населенным пунктом Широкино боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Гнутово велся огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе военные зафиксировали работу снайпера боевиков.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.



«С начала текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — добавили в штабе.



С 27 июля 2020 года и до 20 января 2021-го Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 6 321 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 668 взрывов, 911 пролетевших неопределенных боеприпасов, 90 вспышек дульного пламени и 55 осветительных ракет, а также не менее 2 597 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ учитывает каждый выстрел или взрыв.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.