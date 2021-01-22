Штаб: Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение текущих суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



«Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие», — говорится в сводке.



Кроме этого, противник открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», рядом с н. п. Новолуганское была зафиксирована работа снайпера.



«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет», — проинформировали в штабе.