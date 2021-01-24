В Украине за сутки - 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровело – 5 407 человек, умерло 83 пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



В целом по стране число инфицированных с начала пандемии составило 1 191 812 человек, 21 861 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 947 514 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Киеве (240) и Днепропетровской (236) областях.



Вчера было проведено только 23 081 тестирование на коронавирус.



Днем ранее, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях.