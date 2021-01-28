Коронавирус на Донетчине: 19 смертей и еще 200 новых больных

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме этого, стало известно о 19 смертях в результате осложнений, которые произошли раньше и о которых до сих пор не сообщалось. Все — в Мариуполе.



58 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 26 в Славянской, 20 в Краматорской, по 16 в Бахмутской и Николаевской ОТГ, девять в Торецкой, восемь в Лиманской, по семь в Северской и Светлодарской ОТГ, пять в Угледарской, по четыре в Часовоярской, Никольской и Кальчицкой ОТГ, по три в Волновахской, Кураховской и Андреевской ОТГ, два в Ольгинской, по одному в Сартанской, Константиновской, Мангушской, Иллиневской и Александровской ОТГ.



С начала пандемии на Донетчине без учета оккупированной территории зафиксировано 43 563 случая заболевания COVID-19, из которых 38 103 человека выздоровели, 851 — умер.