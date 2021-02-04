«ДНР» обяжет выпускников-бюджетников медвуза три года работать в больницах

Группировка «ДНР» обяжет выпускников медицинского университета, обучавшихся на бюджете, в течение трех лет работать по специальности в местных медучреждениях.



Такое поручение глава «ДНР» Денис Пушилин дал «правительству» во время совещания по вопросам ситуации с коронавирусом.



«Постановление» нужно принять до 1 марта.



Кроме того, в очередной раз была поднята тема нехватки медиков. В связи с эти Пушилин поручил «минздраву» до 15 марта разработать «программу восполнения кадров» с учетом привлечения студентов-интернов.



В первую очередь планируется восполнить дефицит специалистов по направлениям: анестезиология, фельдшер и врач скорой помощи, участковый терапевт.



Также предлагается разрешить работать студентам-медикам в ночные смены без отрыва от обучения.