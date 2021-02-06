Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук поднимет вопрос пророссийскго форума в Донецке на заседании ТКГ

06 февраля 2021, 09:48

Кравчук поднимет вопрос пророссийскго форума в Донецке на заседании ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на следующем заседании поднимет вопрос проведения форума «Русский Донбасс» в Донецке 28-29 января.

Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах Леонид Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Кравчук пояснил, что не смог поднять эту тему, потому что заседание ТКГ 3 февраля прошло в усеченном формате. Дебаты не проводились в связи с личными обстоятельствами спецпредставителя Главы ОБСЕ Хайди Грау — ее не было из-за смерти матери.

Подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс» на форуме в Донецке 28 января. «Доктрина», в частности, включает шаги, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Так, авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией», а также «восстановить контроль над всей территорией бывших Луганской и Донецкой областей». Сами группировки нарушения «Минска» в так называемой доктрине не увидели. Официальные представители РФ содеражние «доктрины» не комментировали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя так называемую доктрину «Русский Донбасс» сказал, что «никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов». Позже Кулеба добавил, что Украина видит в проведении этого форума в Донецке операцию Кремля со стратегией захвата всего Донбасса, о чем были оповещены иностранные партнеры. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается включать Донбасс в состав РФ.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что проведение форума «Русский Донбасс» и принятие на нем «доктрины» — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 февраля
10:09
«ДНР» и «ЛНР» назвали свежие данные о заболеваемости коронавирусом
23:00
Боевики не пропустили ОБСЕ через блокпосты на Донетчине
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 февраля
18:43
«ДНР» назвала города и районы с наибольшим дефицитом врачей
16:00
«ДНР» обяжет выпускников-бюджетников медвуза три года работать в больницах
10:43
«ДНР»: Еще 256 заболевших и 10 умерших от коронавируса
09:19
«ЛНР» заявила о 44 новых случаях COVID-19, один пациент умер
08:20
В «ДНР» рассказали, сколько человек готовы вакцинироваться от коронавируса
22:42
В «ДНР» рассказали, как проводят вакцинацию «Спутником V»
все новости
11:32
Аваков: Фигуранты санкций могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:48
Кравчук поднимет вопрос пророссийскго форума в Донецке на заседании ТКГ
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
09:08
Сутки на Донбассе: Шесть нарушений режима прекращения огня
08:28
Еще 4310 случаев коронавируса выявили в Украине
23:54
В СНБО объяснили, почему Медведчука нет в санкционных списках
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 февраля
23:01
«Схемы»: Гражданская жена Козака купила квартиру в Москве за 13 млн долларов
22:05
Генпродюсер 112-го канала баллотируется от ОПЗЖ на довыборах в Раду по округу на Донбассе
21:44
Секретарь СНБО анонсировал санкции в отношении народных депутатов
21:00
Суд оштрафовал перевозчика товаров в ОРДО на 200 тысяч гривен и конфисковал грузовик
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция