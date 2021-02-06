Кравчук поднимет вопрос пророссийскго форума в Донецке на заседании ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на следующем заседании поднимет вопрос проведения форума «Русский Донбасс» в Донецке 28-29 января.



Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах Леонид Кравчук в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



Кравчук пояснил, что не смог поднять эту тему, потому что заседание ТКГ 3 февраля прошло в усеченном формате. Дебаты не проводились в связи с личными обстоятельствами спецпредставителя Главы ОБСЕ Хайди Грау — ее не было из-за смерти матери.

Подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс» на форуме в Донецке 28 января. «Доктрина», в частности, включает шаги, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Так, авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией», а также «восстановить контроль над всей территорией бывших Луганской и Донецкой областей». Сами группировки нарушения «Минска» в так называемой доктрине не увидели. Официальные представители РФ содеражние «доктрины» не комментировали.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя так называемую доктрину «Русский Донбасс» сказал, что «никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов». Позже Кулеба добавил, что Украина видит в проведении этого форума в Донецке операцию Кремля со стратегией захвата всего Донбасса, о чем были оповещены иностранные партнеры.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается включать Донбасс в состав РФ.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что проведение форума «Русский Донбасс» и принятие на нем «доктрины» — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы.