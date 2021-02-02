Форум «Л-ДНР» в Донецке: Украина объяснила партнерам цель России

Украина видит в проведении форума «Русский Донбасс» в неподконтрольном Донецке операцию Кремля, свидетельствующей о неизменности стратегических целей РФ по захвату Донбасса. Видение Киева было донесено международным партнерам.



Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Это была классическая информационная операция с целью выведения определенных тем и нарративов в заголовки СМИ, зондирования реакции — и общества, и международных партнеров — на разные идеи. Прежде всего на идею возможной аннексии отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Поэтому я бы на это смотрел именно как на информационную пробу грунта», — сказал Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на ICTV в понедельник вечером.



Он отметил, что идея выхода боевиков «ДНР»/«ЛНР» на границы Донецкой и Луганской областей не нова, она давно озвучивалась, а сейчас эти тезисы в очередной раз «прокрутили в информационной мясорубке».



«Мы относимся к этому спокойно, с холодной головой, понимая, что одна из целей этой информационной операции — именно вызвать эмоциональный взрыв, эмоциональную реакцию. Мы на эти провокации реагируем трезво, спокойно, информируем наших международных партнеров об этом, чтобы они владели этой информацией. В частности и в ООН, и в ЕС, в Париже, в Берлине этой информацией тоже обладают и относятся к ней так же как и мы, — если коротко, происходит проверка, зондаж», — сказал глава МИД.



Кулеба указал, что информация о форуме «Русский Донбасс» в Донецке доводится до международных партнеров Украины именно как проявление политики России по раскрутке темы оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



«Мы говорим с партнерами о главном — что Россия не меняет своих стратегических целей, и это лишь дополнительные доказательства для тех, кто считает, что надо сдержаннее, надо спокойнее. Россия не считает, что надо сдержаннее и спокойнее. Поэтому мы не просто передаем информацию, а именно формируем позицию международных партнеров», — подчеркнул министр.

Подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс» на форуме в Донецке 28 января. «Доктрина», в частности, включает шаги, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Так, авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией», а также «восстановить контроль над всей территорией бывших Луганской и Донецкой областей».



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба комментируя так называемую доктрину «Русский Донбасс» сказал, что «никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов».



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что проведение форума «Русский Донбасс» и принятие на нем «доктрины» — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы.