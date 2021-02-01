Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса

01 февраля 2021, 14:27

«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса

Представленная на форуме «Русский Донбасс» в Донецке одноименная доктрина не противоречит Минским соглашениям, считают «министерства иностранных дел» группировок «ЛНР» и «ДНР».

«Ни единым тезисом доктрина даже не намекает на противоречия Минским соглашениям. На самом деле доктрина "Русский Донбасс" — это результат научной работы, всесторонне изученное, систематизированное и обобщенное мнение народа Донбасса, утвердившегося в своем стремлении интеграции с Россией. Это очередной шаг вперед в борьбе за право жить на своей земле по своим правилам и убеждениям», — написано в сообщении.

Там указали на то, что доктрина демонстрирует «намерение Донбасса самостоятельно решать во что верить, на каком языке говорить и каких героев чтить». А украинские власти группировки призвали смириться с «желанием жителей Донбасса оставаться русскими».

Вместе с тем формирования обвинили Украину в нежелании исполнять Минские соглашения и в попытках отказаться от них.

Ранее первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что проведение форума «Русский Донбасс» и принятие на нем доктрины — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией», а также «восстановить контроль над всей территорией бывших Луганской и Донецкой областей».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба комментируя так называемую доктрину «Русский Донбасс» сказал, что «никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов».

ТЕГИ

Прочее
ДНР ЛНР Нормандский формат Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:34
«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий
14:27
«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса
13:12
В «ДНР» утвердили повышение тарифов на коммуналку
11:34
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
11:29
«ЛНР» тоже получила партию российской вакцины от коронавируса
09:11
«ЛНР» зафиксировала еще 4 смерти от COVID-19
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
15:23
«ДНР»: Девятеро умерших и 83 заболевших COVID-19 за сутки в ОРДО
09:47
«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида
09:28
«ЛНР» заявила об одном умершем и 27 заболевших COVID-19
21:50
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
09:45
За сутки «ДНР» зарегистрировала 190 новых случаев заражения COVID-19
все новости
15:34
«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий
15:19
Коваленко перешел из «Шахтера» в итальянскую «Аталанту»
15:06
В Украине запустят онлайн-платформу для записи на вакцинацию от ковида
14:27
«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса
14:23
СБУ утверждает, что несколько популярных телеграм-каналов управлялись спецслужбами РФ
13:12
В «ДНР» утвердили повышение тарифов на коммуналку
12:51
Зеленский: Участие США в урегулировании конфликта с РФ не поставит крест на «Нормандии»
12:49
Разумков отверг идею Кравчука о референдуме по Донбассу и Крыму
11:42
Законопроект о переходном периоде изучают в Париже и Берлине
11:34
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
11:29
«ЛНР» тоже получила партию российской вакцины от коронавируса
10:56
Кравчук увидел в форуме «Русский Донбасс» попытку развалить переговорный процесс
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция