«Л-ДНР» не увидели нарушения Минских соглашений в заявлении о захвате всего Донбасса

Представленная на форуме «Русский Донбасс» в Донецке одноименная доктрина не противоречит Минским соглашениям, считают «министерства иностранных дел» группировок «ЛНР» и «ДНР».



«Ни единым тезисом доктрина даже не намекает на противоречия Минским соглашениям. На самом деле доктрина "Русский Донбасс" — это результат научной работы, всесторонне изученное, систематизированное и обобщенное мнение народа Донбасса, утвердившегося в своем стремлении интеграции с Россией. Это очередной шаг вперед в борьбе за право жить на своей земле по своим правилам и убеждениям», — написано в сообщении.



Там указали на то, что доктрина демонстрирует «намерение Донбасса самостоятельно решать во что верить, на каком языке говорить и каких героев чтить». А украинские власти группировки призвали смириться с «желанием жителей Донбасса оставаться русскими».



Вместе с тем формирования обвинили Украину в нежелании исполнять Минские соглашения и в попытках отказаться от них.

Ранее первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что проведение форума «Русский Донбасс» и принятие на нем доктрины — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией», а также «восстановить контроль над всей территорией бывших Луганской и Донецкой областей».



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба комментируя так называемую доктрину «Русский Донбасс» сказал, что «никому не запрещено писать фантастические романы, или документы, которые напоминают произведения фантастов».