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На Луганщине за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

08 февраля 2021, 13:19

На Луганщине за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-служба облгосадминистрации.

Семь новых случаев выявили в Лисичанске, пять в Рубежном, по одному в Северодонецке и Попаснянском районе.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 254 человек. Из них выздоровели — 12338, лечатся — 1504, умерли 412 человек.

Отмечается, что за время пандемии в области заболело 526 детей в возрасте до 17 лет. Из них 471 выздоровел.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 14,5%.

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