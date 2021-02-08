На Луганщине за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-служба облгосадминистрации.



Семь новых случаев выявили в Лисичанске, пять в Рубежном, по одному в Северодонецке и Попаснянском районе.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 254 человек. Из них выздоровели — 12338, лечатся — 1504, умерли 412 человек.



Отмечается, что за время пандемии в области заболело 526 детей в возрасте до 17 лет. Из них 471 выздоровел.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 14,5%.

Читайте также: Чуть более двух тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки