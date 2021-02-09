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На Донетчине продолжат восстанавливать разрушенное жилье

09 февраля 2021, 19:35

На Донетчине продолжат восстанавливать разрушенное жилье

В 2021 году на Донетчине продолжится проект по восстановлению жилья вдоль линии разграничения, пострадавшего в результате боевых действий.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной госадминистрации, за прошлый год проект охватил 1370 адресов. Сейчас местные громады получили заявки от местных жителей почти по 900 адресам. Но местные комиссии еще должны обследовать эти дома, составить акты, чтобы жилье восстановили.

Восстановительными работами занимаются сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В тех случаях, когда жилье было разрушено в результате агрессии РФ, работает другая программа, отмечают в ДонОГА. Программа предусматривает выплату соответствующей компенсации.

«В этом году областная комиссия уже рассмотрела 16 заявлений и приняла по ним положительные решения о выплате около 5 миллионов гривен компенсации за разрушенное жилье. Но есть необходимость активизировать работу комиссий на местах», – говорится в сообщении.

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разрушенное жилье
Места
Донецкая область

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