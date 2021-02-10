Правительство приняло изменения в свои нормативные акты, согласно которым дети-переселенцы и дети со статусом пострадавших от боевых действий теперь будут зачисляться в детские сады в первую очередь. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



В министерстве отметили, что большое количество внутренне перемещенных лиц столкнулись с трудностями записи ребенка в очередь для обучения в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.



«Среди них немало одиноких матерей с малолетними детьми, что значительно усложняет или даже делает невозможным их трудоустройство», – отметили в Минреинтеграции.



27 января 2021 года Кабинетом министров Украины принято постановление № 86, которым утверждено Положение о заведении дошкольного образования, определяющее основные принципы деятельности таких заведений (кроме домов ребенка, детских домов интернатного типа).



«По инициативе Минреинтеграции в указанное Положение внесена норма, предусматривающая возможность детям из числа внутренне перемещенных лиц и детям со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, гарантированно зачисляться в учреждения дошкольного образования государственной и коммунальной форм собственности в первую очередь», – добавили в министерстве.



С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.